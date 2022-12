Fim-de-semana na TV: Pollack, Tarantino, Salzburgo, pormenores e grandes mentiras

CINEMA

Faz-me Companhia

RTP2, sábado, 00h39

Filme de terror realizado por Gonçalo Almeida, com Cleia Almeida e Filipa Areosa nos papéis principais e com a participação especial de Eunice Muñoz. Apesar de casada e grávida de Rui, Sílvia apaixona-se por Clara. Decidem passar um fim-de-semana juntas, mas aquele sonho de amor proibido depressa se transforma em pesadelo.

Um Último Golpe

RTP1, sábado, 1h23

Durante anos, Tom viveu de assaltos a bancos. Mas o amor a uma mulher fá-lo querer desistir. Contacta o FBI para propor entregar os milhões de dólares que roubou se, em troca, lhe garantirem um acordo judicial de redução de pena. Mas mudar de vida será muito mais complicado do que imaginava. Um thriller de acção de Mark Williams, com Liam Neeson, Kate Walsh, Robert Patrick e Anthony Ramos nos papéis principais.

África Minha

RTP Memória, domingo, 15h

Sete Óscares (em oito nomeações) premiaram esta magistral adaptação ao cinema, dirigida por Sydney Pollack e escrita por Kurt Luedtke, do romance assinado pela dinamarquesa Karen Blixen, sob o pseudónimo de Isak Dinesen. Destacam-se as interpretações de Meryl Streep e Robert Redford, bem como as assombrosas paisagens do actual Quénia, captadas no premiado trabalho de fotografia de David Watkin.

Trip de Família

AXN White, domingo, 21h25

David Burke mantém um negócio discreto de tráfico de marijuana. Um dia, é roubado e fica com uma dívida. Para a saldar, arquitecta um plano para ir ao México buscar um carregamento: alugar uma rulote e seguir viagem com uma família inventada, da qual (julga ele) ninguém desconfiará. Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Ed Helms, Will Poulter e Emma Roberts dão vida às personagens desta comédia de Rawson Marshall Thurber.

Os Oito Odiados

AXN, domingo, 21h55

Wyoming (EUA), alguns anos após a Guerra Civil Americana. Oito estranhos encontram-se abrigados numa estalagem nas montanhas devido a uma terrível tempestade de neve. Aos poucos, começam a descobrir os segredos uns dos outros. A situação acaba por desencadear um confronto inevitável.

Quentin Tarantino assina este western sangrento, com interpretações entregues a Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Channing Tatum, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demián Bichir, Tim Roth, Michael Madsene e Bruce Dern.

DOCUMENTÁRIOS

Nano Sobrevivência: Os Poderes Invisíveis da Natureza

RTP2, sábado, 18h50

A natureza é observada ao microscópio, em busca de mecanismos que, apesar de minúsculos, permitiram às mais diversas plantas e animais assegurar a continuidade das suas espécies. São pequenas estruturas que surpreendem e desafiam a mais sofisticada engenharia – e que, nalguns casos, podem conter chaves para a própria sobrevivência humana perante desafios como as alterações climáticas.

Truth and Lies

História, sábado, 18h20

Estreia. Lembrando que as fake news não são um fenómeno exclusivo do nosso tempo, esta série documental recorda grandes momentos que envolveram desinformação, propaganda e mentira. A caça às bruxas pela Inquisição e a Guerra do Vietname estão entre os “exemplos históricos mais dramáticos de como os factos foram distorcidos e remodelados para ganhar influência e controlo”, descreve o canal.

Desenvolve-se em seis episódios temáticos, debitados semanalmente, em dose dupla. Neste sábado, debruça-se sobre Armas de guerra e A política da religião. Na próxima semana, explora O poder do dinheiro e Escândalos; e, na seguinte, Conspiração e Influencers.

Infância, Adolescência, Juventude

RTP2, sábado, 2h53

Ambientado na Escola de Dança do Conservatório Nacional, marca a estreia de Rúben Gonçalves na realização. Segue três momentos marcantes para os jovens alunos: as audições para o processo de selecção e as primeiras aprendizagens; o final do 9.º ano, face à decisão de desistir ou continuar; e o final do secundário, quando são já verdadeiros artistas.

Sita - A Vida e o Tempo de Sita Valles

RTP2, domingo, 00h52

Sita Valles (1951-1977) foi uma médica revolucionária antifascista que morreu em Luanda sob circunstâncias no mínimo misteriosas. O documentário de Margarida Cardoso debruça-se sobre esta heroína trágica de Angola, sobre esse “tempo maldito” que a fez desaparecer e sobre os milhares de mortos que o MPLA insiste em silenciar: os do 27 de Maio de 1977.

ÓPERA

Festival de Salzburgo: Così Fan Tutte

RTP2, sábado, 22h03

É uma das mais famosas óperas de Mozart. Aborda a beleza e o amor de forma irónica, divertida e aparentemente trivial. O libreto, da autoria de Lorenzo da Ponte, conta a história de dois jovens que são desafiados por um filósofo a testar a fidelidade das suas amadas, disfarçando-se e seduzindo-as.

Aqui, assistimos à versão levada ao palco do Festival de Salzburgo em Agosto de 2020, com a encenação moderna e despojada de Christof Loy e com a maestrina Joana Mallwitz à frente da Orquestra Filarmónica de Viena. O elenco vocal é formado por Elsa Dreisig, Marianne Crebassa, Bogdan Volkov, Andrè Schuen, Lea Desandre e Johannes Martin Kränzle.

MÚSICA

Divas & Diamonds

RTP2, domingo, 23h33

Diamonds are a girl’s best friend, My favorite things, Over the rainbow e Moon river fazem parte desta viagem no tempo, rumo aos clássicos do cinema e à música neles celebrizada por estrelas como Marilyn Monroe, Julie Andrews, Judy Garland ou Audrey Hepburn. Gravado em Copenhaga, em Junho de 2020, o concerto juntou a voz da norueguesa Tuva Semmingsen à Orquestra Sinfónica Nacional da Dinamarca (sob a batuta de Klaus Tönshoff), acompanhada de coro e big band.

DESPORTO

Futebol: Marrocos x Portugal

SIC, sábado, 14h45

Directo. De olhos postos nas meias-finais e animada pela vitória de 6-1 sobre a Suíça, a equipa das “quinas” enfrenta a selecção marroquina, que entra em campo fortificada por um percurso exemplar: ainda não perdeu qualquer jogo e foi deixando para trás países como a Bélgica ou a Espanha. Este jogo dos “quartos” do Mundial 2022 do Qatar tem lugar no estádio Al Thumama. O vencedor irá encontrar a Inglaterra ou a França, que se defrontam às 19h, com transmissão na Sport TV1.

Atletismo: Campeonatos da Europa de Corta-Mato

RTP2, domingo, 11h25

Em directo de Turim (Itália), onde estão reunidos os melhores atletas europeus da modalidade (entre eles, mais de 20 portugueses), o canal público acompanha as várias provas da competição, numa emissão comentada por Luís Lopes.

CULINÁRIA

ComTradição pelo Mundo

24Kitchen, domingo, 16h

Recheado de sabores internacionais e temperado pelo chef Henrique Sá Pessoa, o programa estreia dois episódios especiais de Natal inspirados em três destinos. Umas hallacas venezuelas, um esparguete siciliano e um bolo de rum caribenho são as propostas à mesa.

INFANTIL

Trollstopia

Panda, sábado, 8h

Estreia de uma nova série animada com as pequenas, coloridas e (en)cantadoras criaturas. Desta vez, a sempre optimista princesa Poppy resolve unir as cinco tribos musicais numa nova comunidade: Trollstopia.

My Little Pony - A Magia dos Póneis (V. Port.)

Cinemundo, domingo, 13h20

A harmonia de Equestria é interrompida quando dois malfeitores ali chegam para roubar os poderes dos póneis. Incapazes de aceitar a submissão, Twilight Sparkle e comparsas forjam um plano arriscado para salvar o seu reino. Baseado nos famosos brinquedos, este musical animado tem realização de Jayson Thiessen e argumento de Meghan McCarthy. Luciana Abreu, Beatriz Frazão, D8, Sérgio Calvinho, Isaac Carvalho, Sia, Cecília Henriques e Beatriz Leonardo emprestam as vozes à versão portuguesa.