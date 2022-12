Lares das misericórdias recusam devolver dinheiro da meia pensão aos idosos

A União das Misericórdias Portuguesas (UMP) considera que os lares sob a sua tutela não devem restituir aos idosos o apoio extraordinário pago pelo Governo aos reformados e pensionistas. “Se o dinheiro se destinava ao idoso e se o idoso está institucionalizado, é natural que parte desse dinheiro seja para a instituição que o acolhe e não para a família”, argumentou ao PÚBLICO o presidente da UMP, Manuel Lemos, em colisão com as orientações dadas pelo Governo e colocando-se assim ao lado dos provedores que, logo em Setembro, ou seja, um mês antes de aquela prestação equivalente a 50% do valor da pensão ter sido paga, já tinham emitido circulares a avisar as famílias que, nesse mês, acresceria à mensalidade habitual a cobrança de uma percentagem de cerca de 80% do apoio extraordinário recebido por cada idoso institucionalizado.