Relatório alerta para a crescente violência contra migrantes nas fronteiras da UE

A violência e as expulsões ilegais de migrantes que tentam chegar à União Europeia são tendências cada vez mais frequentes, de acordo com um relatório que documenta milhares de incidentes nas fronteiras europeias nos últimos dois anos.

A Rede de Monitorização de Violência Fronteiriça, uma rede de organizações não-governamentais, juntou os relatos de 733 pessoas que tentaram entrar na UE nos últimos dois anos em que são descritos episódios de espancamentos, assédio sexual, revistas abusivas e milhares de expulsões forçadas, conhecidas como pushbacks.

Os tratados europeus garantem o direito de qualquer pessoa poder pedir asilo, provando ser perseguida no país de origem ou que está a fugir de uma situação extrema, como uma guerra, sem receio de ser deportada.

No entanto, o que eram situações esporádicas de repressão violenta nas fronteiras da UE está a tornar-se numa aparente política generalizada. Os requerentes de asilo têm enfrentado “um aumento de violência sem precedentes” nas fronteiras da UE, conclui o relatório.

Os testemunhos foram recolhidos em 15 países com uma fronteira externa da UE e alguns Estados fora do bloco, como a Sérvia, Albânia ou Macedónia do Norte. O relatório estima que cerca de 16 mil pessoas tenham sido afectadas por expulsões colectivas por parte das forças de segurança fronteiriças só em 2021 e 2022.

A eclosão da pandemia é um dos factores apontados para o recrudescimento da resposta das autoridades europeias. “Ninguém estava lá [nas fronteiras] para documentar o que se tornou num aumento sem precedentes da violência mais brutal contra pessoas que se deslocavam ao longo das fronteiras externas da UE”, afirma o relatório, citado pelo Guardian.

O relatório conta centenas de histórias de grupos de migrantes a quem eram retirados os telemóveis antes de serem levados para edifícios da polícia fronteiriça para serem objecto de revistas, para as quais eram obrigados a despirem-se. As mulheres contam frequentemente terem sido tocadas de forma abusiva pelos guardas.

Hope Barker, uma das autoras do documento, passou quatro anos a entrevistar migrantes que dizem ter sido expulsos da Grécia e disse que a situação se tem agravado nos últimos tempos. “No início, tudo parecia muito esporádico, poucos incidentes; acabou por se tornar numa abordagem sistemática que se espalhou para todo o país”, explicou.

A prática das expulsões de requerentes de asilo tem sido gradualmente integrada nas legislações nacionais de alguns países. A tendência acelerou-se na sequência da crise migratória na fronteira da Bielorrússia com a Polónia, Letónia e Lituânia, no final do ano passado. Na altura, a UE apoiou várias medidas adoptadas por estes Estados-membros, como a generalização de pushbacks e a construção de vedações na fronteira, por considerar que o regime de Alexander Lukashenko estava empenhado em instrumentalizar os migrantes para causar instabilidade no espaço europeu.

A partir daí, a legislação que impede as expulsões de requerentes de asilo tornou-se mais flexível. No entanto, os activistas dizem que fica aberta a porta para abusos dos direitos dos migrantes consagrados em tratados internacionais. “Há tanta margem para interpretação pelos Estados-membros que isto poderá ser invocado sem limites para permitir pusbacks maciços sem que haja qualquer tipo de responsabilização”, escreve Barker.

O relatório também alerta para a crescente criminalização do trabalho dos activistas que tentam apoiar os migrantes e requerentes de asilo que chegam às fronteiras da UE. Há relatos de intimidação de pessoas que trabalham com ONG por parte dos Governos de alguns países e até de campanhas públicas de difamação.