Mundial 2022: Qatar investiga morte de filipino em acidente de trabalho

O Qatar está a investigar a morte de um trabalhador de nacionalidade filipina, de 40 anos, no centro de estágios da Arábia Saudita durante o Mundial 2022 de futebol, anunciaram as autoridades do país anfitrião da prova.

"Se a investigação concluir que os protocolos de segurança não foram respeitados, a empresa fica sujeita a processos judiciais e pesadas sanções financeiras", afirmou o Governo do Qatar, em comunicado.

A notícia sobre esta morte foi avançada pelo site The Athletic, adiantando que o trabalhador caiu de uma empilhadora enquanto consertava um poste de iluminação no parque de estacionamento do centro de treinos da Arábia Saudita. Segundo várias fontes ouvidas pelo The Athletic, a vítima não usava o obrigatório cinto de segurança.

"A embaixada filipina em Doha ainda está a investigar este caso", disse à agência de notícias francesa AFP o Ministério dos Negócios Estrangeiros das Filipinas, sem avançar mais detalhes.

Por seu turno, a FIFA sublinhou estar "profundamente triste com esta tragédia", garantindo que mantém contactos permanentes com as autoridades locais.

Em Doha, o comité organizador do Mundial2022 vincou, em nota de imprensa, que não contratou o trabalhador em questão e que o acidente ocorreu "em propriedade fora da sua jurisdição". No entanto, disse estar a acompanhar o caso "com as autoridades competentes" e em "contacto com a família" da vítima.

O Qatar tem um mecanismo de compensação para acidentes de trabalho e salários não pagos, que pagou mais de 350 milhões de dólares até agora, segundo as autoridades.