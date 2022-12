Sai Luis Enrique, entra Luis de la Fuente na selecção de Espanha

Seleccionador asturiano está de saída, depois da eliminação da equipa nos oitavos-de-final do Mundial do Qatar.

Luis Enrique já não é seleccionador da Espanha. A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou nesta quinta-feira que o treinador espanhol abandonou o cargo, na sequência da eliminação da selecção nos oitavos-de-final do Mundial do Qatar, às mãos de Marrocos.

"O treinador asturiano conseguiu dar um novo impulso à selecção nacional desde a sua chegada, em 2018, através de uma profunda renovação que consolidou uma mudança geracional na equipa e no futebol espanhol", escrevem os responsáveis da RFEF, no comunicado em que anunciou a decisão de prescindir dos serviços de Luis Enrique.

Desde 2018, o treinador espanhol fez 41 jogos ao leme da selecção, com 23 vitórias alcançadas. Nessa caminhada, conseguiu o apuramento para a final four da Liga das Nações e chegou às meias-finais do Euro 2020.

Horas depois deste comunicado, o organismo não perdeu tempo e anunciou o sucessor no cargo. "A RFEF elegeu Luis de la Fuente como novo seleccionador nacional. O direvtor desportivo, José Francisco Molina, apresentou um documento ao presidente, Luis Rubiales, no qual recomenda a escolha do treinador, até agora seleccionador de sub-21, para liderar a nova etapa que começa depois do Mundial2022", detalha a federação.

Luis de la Fuente, de 61 anos, integra os quadros federativos desde 2013, depois de ter começado a carreira de treinador na formação e na equipa B do Athletic Bilbau, tendo conquistado os títulos europeus de sub-19, em 2015, e sub-21, em 2019.