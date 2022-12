FC Porto vence em Chaves e lidera grupo na Taça da Liga

Dois golos de Danny Namaso, no início da segunda parte, deram, esta quinta-feira, ao FC Porto, um triunfo por 0-2 sobre o Desp. Chaves, em Trás-os-Montes, na segunda jornada do Grupo A da Taça da Liga, que passa a ser liderado pelos portistas, com quatro pontos.

No grupo dos empates, uma vitória no encontro de Chaves determinaria com alguma margem de segurança o nome do principal candidato a seguir para os quartos-de-final da competição.

Desp. Chaves e FC Porto tinham, por isso, uma missão comum, com os flavienses a recuperarem o mundialista Steven Vitória para reforçar a linha defensiva que o FC Porto submeteu a um teste de pressão desde o início.

Também Grujic regressou directamente do Qatar para integrar o "onze" portista. Na inversa, Taremi iniciou a partida no banco de suplentes, com Sérgio Conceição a confiar o ataque a Toni Martínez e a Danny Namaso, elemento que assumiria papel crucial nos “dragões”.

Depois do empate frente ao Mafra, no Dragão, o FC Porto - privado de Diogo Costa, Pepe e Otávio - tinha de assumir-se para evitar mais uma frustração na Taça da Liga, competição maldita para os "azuis e brancos".

E, sem grandes problemas, os portuenses dominaram um jogo a que faltava apenas melhor definição no ataque. Os transmontanos resolveram as situações mais críticas e, a partir dos 30 minutos, desenharam um par de iniciativas que poderiam ter sido premiadas numa cabeceamento de Héctor, que Cláudio Ramos defendeu.

O Desp. Chaves mostrava que podia discutir o resultado, mas o nulo era já lisonjeiro para os locais, que na segunda parte viram ruir a possibilidade de conseguir algo numa competição onde também não têm tradição.

Com um "bis" no intervalo de quatro minutos, Danny Namaso deixou uma marca indelével no jogo de Chaves, contribuindo de forma decisiva para um triunfo que coloca os "dragões" na liderança do grupo e em posição privilegiada para garantirem a presença nos quartos-de-final, a confirmar no dia 16, no Estádio do Dragão, frente ao Vizela.