Salvador Martinha. A vida de um humorista, entre artista e atleta de alta competição

Neste episódio, José Maria Pimentel conversa com o humorista Salvador Martinha.

Esta semana, no podcast 45 Graus, o convidado é Salvador Martinha, humorista, guionista, actor e autor do podcast Ar Livre.

Foi o primeiro comediante português a ter um espectáculo seu na Netflix. É também autor da série Sou Menino Para Ir, que começou no Youtube e estreia agora na RTP1.

Ao longo da conversa, fala-se sobre o processo criativo de Salvador Martinha e a importância da preparação, a linha ténue entre o bom e o mau humor e a ligação entre o humor e a tristeza.

Salvador Martinha, filho da escritora Rita Ferro, fala ainda sobre os desafios de fazer humor em Portugal e como a actividade tem evoluído, a difícil relação com as críticas e a ligação especial dos humoristas com o público.

O podcast 45 Graus é um dos parceiros da Rede PÚBLICO.

