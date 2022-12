Supremo enterra alegado abuso de poder imputado por Sócrates a juiz Carlos Alexandre

O Supremo Tribunal de Justiça ilibou esta quarta-feira o juiz Carlos Alexandre e enterrou, de forma definitiva, as suspeitas levantadas pela defesa do ex-primeiro-ministro José Sócrates relativamente ao modo como foi feita a redistribuição da Operação Marquês, em Setembro de 2014, altura em que entrou em vigor a nova organização dos tribunais. Nessa altura, o inquérito já estava nas mãos do juiz Carlos Alexandre e assim se manteve.

A notícia foi avançada pela CNN e confirmada pelo PÚBLICO junto do Supremo Tribunal de Justiça. O PÚBLICO teve entretanto acesso ao acórdão, um documento com 96 páginas, que indefere o recurso apresentado por Sócrates, que terá que pagar uma taxa de justiça de 1020 euros.

A defesa do ex-primeiro-ministro alegava, numa queixa-crime, que Carlos Alexandre se teria conluiado com uma funcionária judicial com quem trabalhava para que o caso não mudasse de mãos. Foi aberto um inquérito no Tribunal da Relação de Lisboa, que o Ministério Público decidiu arquivar.

No entanto, Sócrates recusou a derrota e pediu a abertura de instrução do caso, insistindo que o magistrado e a oficial de justiça cometeram não só abuso de poder como também os crimes de denegação de justiça e falsificação. A Relação de Lisboa não lhe deu razão em Maio passado e Sócrates recorreu ao Supremo, que decidiu igualmente não levar Carlos Alexandre a julgamento.

O Ministério Público nunca apoiou a tese de Sócrates considerando que a distribuição manual do processo a Carlos Alexandre, sem sorteio, estava relacionada com o colapso do Citius, a plataforma informática através da qual são tramitados os processos judiciais de primeira instância - e que crashou em Setembro de 2014, para só voltar a funcionar em pleno no final desse ano. O advogado do ex-primeiro-ministro, Pedro Delille, insistia que o “apagão” não afectou o Tribunal Central de Instrução Criminal.

Existe, porém, registo de queixas da funcionária em causa à presidente da comarca judicial de Lisboa queixando-se de problemas no sistema informático de distribuição. Sucede porém que o organismo responsável por esta plataforma refutou estas queixas.