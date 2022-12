Pressão sobre Gomes Cravinho aumenta. PCP pede que ministro retire “ilações”

João Gomes Cravinho continua sob pressão. Depois de o Chega ter pedido a demissão do actual ministro dos Negócios Estrangeiros, agora é o PCP que exige que o governante retire "ilações" do facto de ter nomeado, quando era ministro da Defesa, um alto responsável daquele ministério para uma empresa pública quando já era do conhecimento geral que o mesmo estava a ser investigado por suspeitas de corrupção. Em resultado dessa investigação, o alto quadro do Ministério da Defesa foi esta terça-feira detido.