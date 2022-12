Parlamento chumba novamente censura do Chega ao comportamento de Santos Silva

Um novo projecto do Chega de condenação do comportamento do Presidente da Assembleia da República (AR) por "não pautar a sua conduta institucional com a imparcialidade e a isenção exigíveis ao exercício do cargo" foi esta terça-feira rejeitado no Parlamento.

A iniciativa, discutida e votada na comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, contou com os votos contra do PS, BE, PCP e IL, a abstenção do PSD e PAN e o voto favorável do Chega.

Na apresentação do projecto de voto, que deu entrada no Parlamento a 25 de Outubro, o deputado Pedro Pinto do Chega defendeu que Santos Silva "actuou de forma contrária aos princípios inerentes à sua função" por "recusar agendamentos de debates de urgência", "não admitir iniciativas legislativas" ou "interromper reiteradamente o uso da palavra de deputados, tecendo considerações despropositadas sobre o seu conteúdo político" e "negando o direito de encerrar debates" ao partido.

Do lado do PS, Alexandra Leitão considerou que "não cabe a esta comissão sindicar o comportamento do Presidente da AR no exercício de competências que lhe são próprias". A parlamentar acrescentou ainda que a entrega do projecto se trata de "uma forma de discutir o mesmo assunto".

A deputada Patrícia Gilvaz da Iniciativa Liberal afirmou que "sem prejuízo de existirem condutas" do Presidente do Parlamento "que sejam criticáveis, porque o são", o seu partido se recusa a compactuar com o uso de "mecanismos" por parte do Chega "para alimentar populismos" e "fazer crescer o seu espaço mediático".

Pelo PSD, Paula Cardoso classificou o voto como "mais um número" no "arrufo do casal PS-Chega" e voltou a distanciar os sociais-democratas do assunto ao afirmar que "entre marido e mulher não se mete a colher".

Pedro Filipe Soares, deputado do Bloco de Esquerda, declarou que o projecto do Chega não passa de uma "táctica política" e de um "número de teatro" que "alimenta as aspirações políticas" tanto do partido de André Ventura como de Augusto Santos Silva e que "serve apenas para [o Chega] tentar dizer que está fora do sistema quando representa o pior do sistema".

O Chega já tinha entregado um projecto de resolução neste sentido cuja admissibilidade foi rejeitada em Setembro na comissão de Assuntos Constitucionais, após um pedido de parecer sobre a constitucionalidade da iniciativa por Santos Silva.

No parecer elaborado pela deputada única do PAN, Inês Sousa Real, aprovado com os votos favoráveis de todos os partidos à excepção do Chega e do PSD, que se absteve, concluiu-se que o projecto padecia de “inconformidade constitucional e regimental”, já que nem a Constituição nem o regimento da AR estabelecem como competências dos deputados “censurar o comportamento do presidente da AR ou de qualquer outro deputado”.

O voto de condenação foi discutido e votado na comissão e não em plenário porque o regimento estabelece que estes projectos "baixam à comissão competente em razão da matéria".