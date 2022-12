Governo sobre paralisações na TAP: as margens que existem não são as “normais”

A ministra da Presidência lembrou a intervenção feita na TAP e disse esperar acordo entre administração e trabalhadores dentro das “margens” permitidas pelo acordo com Bruxelas.

O Governo espera um acordo entre a administração e os trabalhadores da TAP que fique dentro das margens permitidas pela intervenção feita pela Comissão Europeia na transportadora aérea. A expectativa foi revelada pela ministra da Presidência no final da reunião do Conselho de Ministros desta quarta-feira, quando questionada pelos jornalistas sobre as paralisações da TAP.

"É conhecido de todos os portugueses o contexto em que houve uma intervenção na TAP e o facto de a TAP estar neste momento obrigada a cumprir um acordo com a Comissão Europeia nessa matéria", começou por enquadrar Mariana Vieira da Silva. "E portanto as margens que existem face a esse compromisso que temos, e que terá de ser cumprido, não são as margens normais", avisou.

"A expectativa que o Governo tem (...) é que dentro dessas margens possa existir um acordo entre a administração da TAP e os trabalhadores", concluiu. Isto "porque todos conhecemos o momento que vivemos e as limitações que existem por força daquilo que temos de cumprir e que foi necessário assegurar que cumpríamos para poder salvar a empresa", insistiu.

Esta terça-feira, os tripulantes de cabina decidiram "um mínimo de cinco dias de greve a realizar até 31 de Janeiro em datas definidas pela direcção". Esta paralisação junta-se à que está prevista para os dias 8 e 9 de Dezembro, respectivamente esta quinta e sexta-feira.

Em declarações à Lusa, a presidente da empresa, Christine Ourmières-Widener, disse lamentar "profundamente" a decisão do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil. Este sindicato considera que "todas as reivindicações estão por cumprir".

A TAP cancelou 360 voos previstos para esta quinta e sexta-feira.