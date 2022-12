Os animais fazem luto? Vídeo mostra golfinho a carregar a cria morta no Algarve

Investigadores da Associação para a Investigação do Meio Marinho (AIMM Portugal) captaram um momento de luto entre animais, quando um golfinho fêmea foi filmado a transportar a cria morta.

No vídeo, captado no ano passado e divulgado há três semanas, a equipa filmava o avistamento de perto de 50 a 60 golfinhos-roazes no Algarve. O grupo estava próximo, à excepção de um, que parecia mais agitado, explica a associação num comunicado enviado esta quarta-feira ao P3. Foi então que a equipa percebeu: o animal distanciou-se do grupo para carregar a cria morta.

O momento mostra a fêmea a mergulhar e voltar à superfície várias vezes, comportamento que, questiona a AIMM, poderia ser uma tentativa de que a cria voltasse a respirar. Ou então "um pedido de socorro aos outros indivíduos do grupo", lê-se no vídeo, que a associação descreve como "emocionante".

Existem poucos registos sobre o luto dos animais. Para a AIMM, que estuda o comportamento e ecossistema das espécies marinhas no Sul de Portugal, “este comportamento poderá estar relacionado a um processo de luto da fêmea pela cria morta, semelhante ao observado em humanos” e é “mais um indicativo da capacidade de sentimento destes animais”.

A descoberta sustenta um artigo científico publicado pela associação sobre o avistamento desta espécie.