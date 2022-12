Greves voltam à TAP quase oito anos depois. Saiba o que está em causa

Nesta quinta e sexta-feira, a TAP enfrenta uma greve convocada pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), e que, segundo a companhia, obrigou ao cancelamento de 360 voos. A última greve tinha acontecido em Maio de 2015 (antes da privatização), convocada pelo Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, e a mais recente a envolver os tripulantes de cabine ocorreu no final de Dezembro de 2014, juntamente com diversos outros sindicatos, tendo então o Governo avançado para a requisição civil dos trabalhadores.