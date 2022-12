Eden Hazard anuncia retirada da selecção da Bélgica

O internacional e estrela do futebol belga Eden Hazard informou nesta quarta-feira que colocou um ponto final à sua carreira na selecção, poucos dias depois da eliminação da Bélgica na fase de grupos do Mundial 2022.

"Hoje, vira-se uma página... Obrigado pelo vosso amor. Obrigado pelo vosso incomparável apoio. Obrigado por esta felicidade desde 2008. Decidi colocar um fim à minha carreira internacional. A sucessão está pronta. Vou sentir a vossa falta", escreveu o jogador na sua conta da rede Instagram.

Eden Hazard, de 31 anos, foi titular nos jogos com Canadá (vitória por 1-0) e Marrocos (derrota por 2-0), saindo perto da hora de jogo, e foi suplente utilizado, por poucos minutos, no nulo com a Croácia.

No Mundial do Qatar, a Bélgica terminou o Grupo F em terceiro lugar, atrás de Marrocos e Croácia, falhando o apuramento para os oitavos-de-final, depois de, em 2018, a equipa belga ter sido terceira classificada, na competição na Rússia.

O capitão dos "diabos vermelhos" vestiu a camisola da Bélgica por 126 vezes, tendo um registo de 33 golos marcados, desde que se estreou pela selecção em 2008, diante do Luxemburgo, então com 17 anos e 316 dias.

No final do jogo com a Croácia, o avançado tinha manifestado dúvidas em relação à sua continuidade na equipa nacional, referindo que iria de férias e reflectiria sobre a situação, numa fase da carreira muito inconstante.

Pouco utilizado no Real Madrid, com apenas seis jogos nesta época, e somente dois como titular, Hazard chegou ao Qatar com a perspectiva de voltar a ter um papel importante, o que não aconteceu. "Com o ritmo dos jogos, reencontrarei o meu nível. Não me tornei mau em poucos meses", disse o jogador ainda antes do Mundial.