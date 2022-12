Marco Santos apresenta Evocations no Hot Clube e estreia mais um videoclipe, Impetus

Esta semana, a digressão de Marco Santos com o seu mais recente álbum, Evocations, chega ao Hot Clube, em Lisboa, depois de ter passado por Leiria, Castelo Branco, Olhão, Tavira, Faro, Montemor-o-Novo e Coimbra. O concerto está marcado para esta quarta-feira, dia 7, às 22h30, com um segundo set na mesma noite. A digressão de Evocations em 2022 termina no dia 9 de Dezembro, no Teatro-Cine de Pombal, às 21h30. Com Marcos Santos (composição, bateria e electrónica) estarão Carlos Garcia (piano) e Óscar Graça (sintetizadores), havendo, excepto no Hot, uma projecção visual dos vídeos realizados para os sete temas do disco.

A acompanhar a digressão, Marco Santos tem vindo a publicar nas plataformas digitais os videoclipes realizados para cada um dos temas. Depois de Remembrance, Lamento de Alegria, Grace e Empirical, estreia agora Impetus, tema que, segundo o seu criador, “retrata a energia anímica e a força vital que nos move diariamente. O corpo que se move pela alma, querendo encontrar-se em tudo o que faz, enaltecendo essa energia instigando o próximo”. Neste tema, o músico convidado é o multifacetado acordeonista João Frade, que trabalha há vários anos com Marco Santos, estando a realização do vídeo entregue a Paulo Morais, artista visual e escultor sonoro que também já colaborou com Marco Santos em vários trabalhos.