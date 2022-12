O ADN mais antigo que temos recua dois milhões de anos. É de um mastodonte

É um recorde quase inesperado: identificou-se ADN de animais e plantas com dois milhões de anos na Gronelândia. Estes resultados pintam o retrato de um ecossistema mais rico do que pensávamos.

É difícil imaginar o mundo há dois milhões de anos. É normal que assim seja, afinal os humanos modernos (os Homo sapiens) têm apenas 300 mil anos. Há dois milhões de anos teríamos os Homo habilis a aparecer e ainda existiam os Australopithecus. Mais: havia mamutes, renas, lebres, formigas e árvores como as bétulas, os ciprestes ou os choupos – pelo menos, na região da Gronelândia, onde se decifraram as amostras de ADN mais antigas que conhecemos até agora; sim, com dois milhões de anos.