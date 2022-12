Activistas climáticos espalharam tinta na entrada do La Scala em Milão

Os protestos dos activistas pelo clima continuam em vários países da Europa. Esta quarta-feira, em Itália, o movimento Ultima Generazione escolheu a entrada do famoso teatro La Scala.

As acções de protesto pelo clima continuam. Desta vez, em Itália, um grupo de activistas atirou tinta à entrada do famoso teatro e casa de ópera La Scala de Milão antes da apresentação de abertura da temporada, confirmou a polícia local.

Os activistas encenaram protestos de alto nível em toda a Europa nos últimos meses, por vezes visando museus e obras de arte, apelando a uma acção mais dura para combater o aquecimento global. O movimento Ultima Generazione (Última Geração) reclamou a autoria desta acção afirmando que eram responsáveis pelos protestos de Milão.

No último mês, o mesmo grupo atirou sopa sobre uma obra de Van Gogh em Roma, atirou um líquido preto sobre um quadro de Gustav Klimt em Viena e farinha sobre um carro desportivo pintado pelo artista pop norte-americano Andy Warhol que estava em exposição em Milão.

A polícia confirmou que foram detidas cinco pessoas na sequência do incidente no La Scala, enquanto alguns funcionários rapidamente limparam a tinta despejada na entrada do teatro.

La Scala abrirá a sua temporada 2022-23 na quarta-feira, um dos destaques do calendário cultural italiano, com uma apresentação da ópera russa "Boris Godunov" composta pelo Modesto Mussorgsky.