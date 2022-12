PJ deteve cinco pessoas na Defesa por corrupção. Entre eles um alto quadro do Estado

por parte A Polícia Judiciária anunciou a detenção de cinco pessoas no âmbito de uma operação relacionada com adjudicações efectuadas por uma direcção-geral do Ministério da Defesa a diversas empresas que lesaram o Estado português em muitos milhares de euros.

Segundo a CNN Portugal noticiou e o PÚBLICO confirmou, entre os detidos está Alberto Coelho, um alto quadro do Estado que durante seis anos liderou a Direcção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, e que estará alegadamente ligado a um esquema de subornos que envolveu as obras do hospital Militar de Belém, em Lisboa, entre outras empreitadas. Em causa estão sobretudo ajustes directos celebrados com as empresas privadas para a realização de obras.

Não há militares entre os suspeitos, apenas civis. Três dos cinco detidos são funcionários públicos e os restantes dois empresários. Os factos sob investigação remontam ao período entre 2018 e 2021.

No auge da pandemia o Hospital Militar de Belém foi utilizado como centro covid-19, em colaboração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e o exército português. Inicialmente estimado em 750 mil euros, o custo das obras de adaptação a estas funções acabou por disparar para os 3,2 milhões. Uma derrapagem que valeu a Alberto Coelho uma multa de 15.300 euros aplicada pelo Tribunal de Contas, e que o agora arguido está a pagar em prestações.

Antes disso a empreitada tinha sido alvo de uma auditoria da Inspecção-Geral de Defesa Nacional, cujo conteúdo começou por ser classificado como secreto. Concluía esse relatório que os actos e procedimentos administrativos e financeiros apresentavam "inconformidades legais” com a "falta de evidência do pedido expresso à tutela para autorizar a despesa (...) e consequente ausência de competência por parte do director-geral [Alberto Coelho] para autorizar a despesa, escolher as entidades a convidar, aprovar as peças do procedimento e decidir a adjudicação”. O documento dava ainda conta de várias irregularidades nos ajustes directos para as obras do Hospital Militar de Belém.

Baptizada como Tempestade Perfeita, a operação policial desta terça-feira visa apurar a prática de crimes de corrupção activa e passiva, peculato, participação económica em negócio, abuso de poder e branqueamento. Encontram-se no terreno 200 investigadores e peritos, estando a acompanhar e dirigir as buscas um juiz e dois procuradores. Embora o inquérito esteja a ser dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa, os agentes da autoridade também se deslocaram ao Porto, Alter do Chão, Almada e Comporta.

A investigação, que na Judiciária está nas mãos da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, ainda não terminou.