Nos anos 60, o troféu do Mundial foi roubado — o cão Pickles encontrou-o

O troféu foi roubado em 1966, em Londres. A polícia não tinha pistas sobre o seu paradeiro até que Pickles encontrou a taça junto do carro do vizinho e foi considerado um herói nacional.

Nos anos 60, a Inglaterra foi o país escolhido para receber o Mundial de 1966, mas quatro meses antes do apito inicial o troféu Jules Rimet desapareceu. O misterioso roubo aconteceu no dia 20 de Março quando a taça foi exposta no Central Hall Westminster, em Londres, e apesar da investigação da Scotland Yard, quem a encontrou foi um cão.

O roubo aconteceu em poucos segundos – e, acredita-se, por engano. O ladrão planeava roubar selos, itens valiosos na época e que estavam protegido a sete chaves, ao contrário do troféu que era vigiado por dois guardas. A altura do furto coincidiu com a pausa para o chá, escreve o Washington Post.

A Scotland Yard não encontrava pistas sobre o ladrão ou paradeiro da taça, mas acabou por deter o intermediário que pediu um resgate de 15 mil libras (17 mil euros) a Joe Mears, presidente da Football Association (FA), entidade que controla o futebol inglês, explica o mesmo jornal. Do troféu não havia sinal, até que Pickes, um cão de raça collie, passeava pelas ruas de Norwood​, Sul de Londres, com o dono David Corbett.

Pickles, the dog who discovered the stolen #RimetTrophy in 1966, became an instant celebrity and even film star. pic.twitter.com/XIgVKr1xyD — 30 for 30 (@30for30) May 6, 2014

“O Pickles andava a correr à volta do carro do meu vizinho. Reparei no pacote ali deitado, embrulhado apenas em jornal, mas preso com cordel. Rasguei um pouco o fundo e havia um escudo em branco, depois estavam impressas as palavras Brasil, Alemanha Ocidental e Uruguai”, explicou à BBC.

Depois da descoberta, Corbett apressou-se a levar o embrulho à polícia e a explicar o sucedido. Pickles ficou em casa, mas quando o dono saiu da esquadra, a dupla tinha ficado famosa – e o cão foi considerado um herói nacional.

O cão recebeu medalhas de melhor cão do ano em Inglaterra e Itália, tornou-se numa estrela de cinema e foi convidado a visitar a maioria dos países do mundo. Corbett recebeu um prémio de quase cinco mil libras (valor semelhante em euros).

No Mundial de 1966, a selecção inglesa venceu a Alemanha por 4-2 e sagrou-se campeã mundial pela primeira vez. Pickles acabou por morrer um ano depois – e o troféu foi novamente roubado em 1983, no Brasil. Ainda não foi encontrado.