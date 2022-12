Um novo Holodomor?

O Parlamento alemão aprovou recentemente uma moção caracterizando como genocídio a fome que matou milhões de ucranianos nos anos 1932 e 1933. Trata-se do chamado Holodomor, levado a cabo nesses anos por decisão de Estaline para acabar com a resistência à colectivização de camponeses ucranianos através do confisco violento de cereais e de toda a produção agrícola. O resultado foi a morte à fome de milhões de camponeses ucranianos e das suas famílias, principalmente nesses dois anos.