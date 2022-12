Imprensa internacional elogia Ramos e o seleccionador por deixar Ronaldo no banco

O L’Équipe diz que “Portugal impressiona contra a Suíça” e dá nota 9 (de 0 a 10) a Gonçalo Ramos. A mesma classificação mereceu Fernando Santos, por ter deixado Cristiano Ronaldo no banco, “o que ninguém esperava” — diz o jornal francês — e lançar Ramos, Diogo Dalot e Raphael Guerreiro e lançar Rafael Leão no jogo. “O grande vencedor da noite é ele”, sentencia o jornal gaulês.

A Marca, enquanto “chorava” a eliminação da Espanha e tentava adivinhar o futuro do seleccionador Luis Henrique, rotulou a expressiva vitória de Portugal de “festim”, salientando a ausência de Cristiano Ronaldo do "onze" titular.

Noutro artigo do mesmo jornal espanhol, lê-se que “Portugal completa com toda a justiça o grupo de selecções que jogarão os quartos-de-final” e acrescenta: “Tudo está a favor dos comandados de Fernando Santos para que os lusos comecem a sonhar alto.”

O site do canal Eurosport afirma “Ramos dispara hat-trick e Portugal bate Suíça, após Santos deixar cair Ronaldo”, e apresenta também um perfil do avançado português: “Quem é Gonçalo Ramos? O prodígio do Benfica que sentou Ronaldo e fez um ‘hat-trick’ contra a Suíça.”

No jornal italiano Gazzetta dello Sport, manteve-se a tendência: “Gonçalo Ramos, uma noite fabulosa! Ele manda CR7 para o banco e faz três golos estrondosos.”

Já o Clarín centra-se mais no facto de o avançado mais velho da selecção portuguesa ter ficado no banco. “Cristiano Ronaldo e a parábola de Narciso: um reflexo do que não é e um Portugal que floresce no Mundial”, intitula o jornal argentino.

No site da BBC Sport, lê-se “Ramos, substituto de Ronaldo, brilha e Portugal avança”. Ainda na imprensa inglesa, o The Guardian realça igualmente os mesmos dois factos: “Ramos faz um ‘hat-trick’ em goleada depois de Ronaldo ficar de fora.”

O site brasileiro Lance vai mais longe e faz um “três em um” no título: “Substituto de Cristiano Ronaldo brilha, Portugal atropela a Suíça e enfrenta surpresa da Copa nas quartas.”

No site da ESPN, destaque para os três golos de Ramos. Na homepage da cadeira americana, há ainda dois videocasts, onde os comentadores explicam porque é que Ronaldo tem de aceitar começar os jogos no banco e respondem à questão: “Será que as credenciais de Portugal no Campeonato do Mundo foram subestimadas?”