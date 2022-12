Primeiro período sem restrições covid. Alunos voltaram mais “irrequietos e intolerantes”

Governo informou em Agosto que este ano lectivo ia ser diferente dos últimos três: sem restrições. Que balanço fazem as escolas do primeiro período? É “mais fácil aprender na escola”, dizem alunos.

Quando as aulas se iniciaram, em Setembro último, soubemos que, desta vez, o ano lectivo não iria voltar a obrigar ao uso de máscaras, nem a qualquer outra restrição para conter a covid-19. Uma notícia há muito esperada por alunos, professores, pais ou auxiliares. O online voltou a dar lugar ao presencial. Com o primeiro período lectivo a chegar ao fim, que balanço faz a comunidade escolar do regresso pleno? “Para mim, para aprender é preciso estar presente fisicamente”, defende Beatriz, aluna do 9.º ano na escola Dr. Costa Matos, em Vila Nova de Gaia.