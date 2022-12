Valorização do CES na Constituição enriquecerá o diálogo social

A reestruturação do Conselho Económico e Social em curso procura melhorar os consensos e as decisões políticas. O assento no Conselho de Estado pode ser uma consequência.

Ao propor a transferência do articulado sobre o Conselho Económico e Social (CES) para a parte política da Constituição, no seu projecto de revisão, o PSD pretende a valorização deste órgão, onde assenta a responsabilidade institucional e política de promover o diálogo e a concertação social. Quem o assume é Miguel Poiares Maduro, responsável pela elaboração da proposta do PSD, ex-ministro adjunto de Passos Coelho e conselheiro do CES, em declarações ao PÚBLICO: “É necessário actualizar e modernizar o CES, no sentido de o valorizar.”