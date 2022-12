Cartão do Voluntariado vai permitir saber quantos voluntários há e onde estão

No portal há funcionalidades dedicadas aos voluntários e às organizações promotoras de voluntariado. Irá “permitir a obtenção de estatísticas agregadas do voluntariado em Portugal”.

Quantos voluntários existem em Portugal ou quantas horas fazem de trabalho voluntário são perguntas que vão passar a poder ter resposta com o novo Cartão Nacional de Voluntário, iniciativa da associação Entrajuda apresentada esta segunda-feira.

A apresentação do cartão acontece quando se assinala o Dia Internacional do Voluntariado, numa cerimónia que servirá igualmente para homenagear o fundador da Academia do Johnson, João Semedo Tavares, que morreu recentemente.

Em comunicado, a Entrajuda, que é uma associação de apoio às instituições de solidariedade social, destaca que “o objectivo desta ferramenta é beneficiar todas as entidades promotoras de voluntariado e todas as pessoas que dão o seu tempo por causas”, adiantando que o projecto contou desde o início com o apoio da Confederação Portuguesa de Voluntariado e da CASES (Cooperativa António Sérgio para a Economia Social).

De acordo com a Entrajuda, este cartão está associado a uma aplicação — desenvolvida pela Imprensa Nacional - Casa da Moeda — que pode ser descarregada e estará acessível em qualquer dispositivo e que, por sua vez, estará associada a um Portal de Voluntário.

Neste portal há funcionalidades dedicadas aos voluntários (que dispõem de uma área pessoal onde podem consultar o seu percurso no voluntariado e obter as declarações que atestam essa participação) e às organizações promotoras de voluntariado (numa área dedicada, onde podem fazer o registo dos seus voluntários e ter conhecimento das horas de voluntariado prestadas), lê-se no comunicado.

De acordo com a associação, esta é uma aplicação que irá “permitir a obtenção de estatísticas agregadas do voluntariado em Portugal, que podem também ser segmentadas por área de intervenção (Solidariedade, Desporto, Cultura, Ambiente, Protecção de Animais, Direitos Humanos)”.

Explica ainda que a criação deste cartão nasce da necessidade de gestão e registo do trabalho voluntário em Portugal, passando, assim, a ser possível ficar a saber com maior rigor que e quantas pessoas fazem trabalho voluntário, durante quantas horas, para que instituições, etc.

A apresentação do cartão acontece esta segunda-feira, pelas 16h30, na Academia do Johnson, na Amadora, e conta com a presença da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.