Passar a bola ao adversário no momento de chutar à baliza

Foi por medo de André Ventura e do “barulho” que ele poderia fazer que a eutanásia foi novamente adiada esta semana (já tinha acontecido), a pedido do Chega.

O Parlamento vai entrar num processo de revisão constitucional iniciado pelo Chega. Os deputados adiaram a votação da eutanásia a pedido do partido de André Ventura. E foi também por causa dele que se discutiu, e chumbou, a possibilidade de abrir uma comissão de inquérito à actuação do Governo em matéria de covid-19. Estes três exemplos recentes mostram como um partido com 12 deputados consegue marcar a agenda parlamentar e levar 218 deputados atrás.