Mundial com características chinesas

O futebol tem sido usado por Xi Jinping como instrumento propagandístico que facilite a colocação da China na linha da frente da política internacional. O sonho é claro: tornar o país uma superpotência mundial do futebol até 2050 e acenar a FIFA com fardos de renmimbis de forma a poder organizar um mundial. Sendo o futebol um desporto de paixões, que arrasta multidões, pretende-se que funcione como ópio do povo e tratamento cosmético da imagem da China no mundo.

A estratégia enquadra-se naquilo que Joseph Nye apelidou por “poder suave” (soft power), a persuasão através de meios não tangíveis. Neste sentido, o governo chinês empenhou-se na transformação do mercado futebolístico interno, capitalizando clubes e permitindo a aquisição de estrelas desportivas internacionais. Chegaram ao insipido campeonato de futebol chinês jogadores como Hulk, comprado por 55 milhões de euros ao Zenit de S. Peterburgo, ou Carlos Tevez, adquirido por 40 milhões ao Boca Juniores, entre muitos outros. A espetacularidade destas aquisições, incluindo futebolistas e treinadores portugueses, prometia atrair as atenções, enquanto clubes como o Shanghai SIPG ganhavam relativa visibilidade no mundo desportivo.

Os ganhos com todas estas operações ficaram muito aquém do que seria de esperar, tendo em conta o volume de investimento aplicado. A atração internacional pelo futebol mantinha-se centrada na Europa, o campeonato chinês não conseguiu sair de uma posição secundária. Ainda que os chineses gostem muito de futebol, gostam muito mais de basquetebol, muito devido a Yao Ming, herói nacional nesta modalidade.

Além disso, do ponto de vista desportivo, os clubes chineses não são comparáveis aos principais clubes europeus, mesmo com a contratação de grandes estrelas. Jogadores medianos foram colocados ao lado de jogadores de classe mundial. As equipas tornaram-se anacrónicas, desniveladas, provocando uma clara desmotivação em todos os desportistas. Também a contratação de Carloz Tevez resultou num verdadeiro fracasso desportivo, tendo marcado apenas quatro golos numa temporada. Alguns clubes entraram em dificuldades financeiras devido aos grandes investimentos sem retorno. Clubes como o Tianjin Quanjian, cuja equipa de futebol foi orientada pelo Português Paulo Sousa, extinguiu-se depois de estar envolvido num conjunto de escândalos financeiros. O desanimo levou a Federação Chinesa de Futebol, por ordens governamentais, a anunciar em 2020 um teto salarial de três milhões de euros anuais para jogadores estrangeiros a atuar na China. O “sonho do futebol” foi-se esfumando, a modalidade deixou de ser uma prioridade.

O travão especulativo, ainda que possa ser entendido como de higienização do sistema financeiro, revela um fracasso na aposta do futebol como arma de poder suave. Agrava-se o contexto quando a seleção chinesa nem sequer consegue ser apurada para o Mundial de futebol do Qatar, tendo perdido no derradeiro jogo com o Vietname por 3-1. A política obsessiva da “covid zero” adensa a angústia do futebol na China. O campeonato, que prossegue sem adeptos, apenas oferece ao Mundial dois jogadores internacionais: o sul-coreano Son Jun-ho, que joga no Shandong Taishan, e o camaronês Christian Bassogog, do Shanghai Shenhua. Lembra-se que o gigante asiático apenas participou no Mundial do Japão e Coreia do Sul, sendo na altura eliminado na fase de grupos, perdendo os três jogos sem conseguir marcar qualquer golo.

A verdade é que a China não precisa de jogar o Mundial de futebol para ser uma das grandes vencedoras deste campeonato. Como refere Zhou Jian, numa entrevista no Diário do Povo, das infraestruturas às telecomunicações, incluindo o porto de Hamad, em Doha, dos 1500 novos autocarros, movidos a energia solar, às lembranças “made in China”, incluindo bandeiras, chuteiras e a mascote La'eeb, tudo pode ser encontrado no Qatar. De salientar que o principal recinto do mundial, o estádio Lusail, foi construído pela empresa China Railway International Group. É uma jóia da arquitetura, símbolo nacional, que aparece na nota de 10 riais do Qatar, onde se realizará a final da competição. Talvez justifique os 5000 a 7000 ingressos de chineses nos jogos, muito bem recebidos no país. Beneficiam da isenção de vistos por parte das autoridades do Qatar e recebem a emissão de residência permanente. Não fossem as medidas da “covid zero” e estariam muitos chineses neste Mundial. Ainda assim, muitos milhões estão a assistir os jogos pela televisão, o que está a funcionar como um fator de pressão social. A população apercebe-se que os adeptos não usam máscaras nos jogos, quando na China permanece um clima draconiano de confinamento e vacinação.

Alguns dos principais patrocinadores do Mundial do Qatar são empresas chinesas: Hisense, Mengniu Dairy, Vivo e Wanda. Estas empresas estão a aproveitar o vazio deixado por marcas que abandonaram a FIFA, em 2014 e 2015, depois de aparecerem ligadas a suspeitas de corrupção na candidatura da Rússia e do Qatar aos respetivos mundiais. Na sequência, num sinal de agradecimento pelos contratos e pela confiança concedida às suas empresas, Pequim usa a sua “diplomacia dos pandas” como gratificação. Envia dois exemplares deste animal para aquele país do Médio Oriente – o Jing Jing e o Si Hai, renomeados em árabe Suhail e Soraya. Um sinal de que as relações bilaterais estão num bom momento.

A passagem da Nova Rota da Seda pelo Qatar está entre os projetos a desenvolver. Naturalmente que as marcas chinesas, ao contrário das americanas e europeias, não se associam a campanhas que visem compensar os trabalhadores migrantes e suas famílias durante o processo de construção para o Mundial. As relações tensas entre o Bahrein, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito por clivagens regionais atiraram o Qatar para os braços da China. São nações descomplexadas com o quadro de valores que marca a visão internacionalista de direitos humanos, olham-se pelo prisma da oportunidade mútua. O grande interesse chinês está centrado no fornecimento ininterrupto de gás natural e petróleo do Qatar, ao passo que este último pretende adquirir armamento, incluindo a aquisição discreta de mísseis balísticos chineses de curto alcance SY-400, bem como investimentos na área da saúde, comércio de produtos de luxo e imobiliário. As transações financeiras foram facilitadas, incluindo operações em yuan, de grande interesse estratégico para a China.

Assim, enquanto as equipas lutam entre si nos relvados pela glória desportiva, a China vai somando trunfos políticos e económicos sem necessitar de jogar.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico