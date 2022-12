Economia cresce bem, mas famílias e empresas com dificuldades crescentes

A síntese de execução orçamental mensal publicada pela DGO no final de novembro revela que o saldo das Administrações Públicas em contabilidade pública caiu de +5,2 mil milhões de euros nos primeiros 9 meses do ano para +2,4 mil milhões de euros nos primeiros dez meses do ano. Em outubro terá sido pago o grosso do pacote de apoio ao rendimento das famílias estimado pelo Governo em cerca de 2,4 mil milhões de euros, nomeadamente meia pensão aos pensionistas por conta da pensão de 2023.