Podcast Sobre Carris: Temos um plano para a ferrovia, mas será para executar?

Com a apresentação do Plano Ferroviário Nacional passou a existir um plano para a ferrovia nacional no horizonte de 2050. Mas haverá capacidade de o executar? Este é o tema de partida para o Sobre Carris.

Também em debate está o futuro Passe Ferroviário Nacional, que estará disponível até ao final do primeiro semestre, pelo valor de 49 euros, e que permitirá realizar viagens em todos os comboios regionais da CP​. Neste episódio conhecemos a proposta aprovada no âmbito do Orçamento de Estado para 2023 com a especialista em transportes e planeamento do Livre, Isabel Mendes Lopes.

