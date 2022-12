Jorge Bleck: “Os contribuintes vão receber o que meteram no BES e no Novo Banco”

Jorge Bleck, advogado, assessorou a resolução do BES, a venda do Novo Banco e está a apoiar o Governo na TAP e na Efacec. “Parece que estou destinado a berbicachos”, ironiza.

Jorge Bleck, de 67 anos, foi fundador do PSD, do qual é o militante número 181. Foi sócio e co-fundador, no início dos anos 90, da sociedade Teles, Bleck, Pinto Leite & Associado, mais tarde Morais Leitão, J. Galvão Teles, onde se manteve até 2001, quando se tornou sócio da Linklaters, com sede em Londres. Deixa esta sociedade em 2013, para integrar a VdA, onde actualmente se encontra. Em 2014, assessorou o Banco de Portugal (BdP) na resolução do BES e em 2017 na venda do Novo Banco. Entretanto, apoia o actual Governo em vários dossiers, entre eles, os mais polémicos são a TAP e a Efacec.