Do cérebro aos pulmões, a covid-19 pode deixar diferentes marcas pelo corpo

Percorremos algumas das mais recentes investigações científicas sobre as sequelas que a covid-19 pode deixar. Porque se fica com marcas desta doença?

E o que pode restar da covid-19 ao longo do tempo? Esta é uma questão ainda difícil de responder, mas já vamos tendo algumas pistas. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que entre 10 e 20% das pessoas podem ficar com sintomas após a infecção com SARS-CoV-2. Normalmente, persistem três meses ou mais após a detecção do contágio e não podem ser explicados por outro diagnóstico.