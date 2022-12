Obedecer à regra 11

As regras do futebol são 17 e conhecidas por Leis do Jogo. Porventura a mais debatida é a regra 11, Fora de Jogo, que diz o seguinte: “Um jogador encontra-se em posição de fora de jogo se qualquer parte da cabeça, corpo ou pés estiver mais perto da linha de baliza adversária do que a bola e o penúltimo adversário. (…) Não se encontra em posição de fora de jogo se estiver em linha com o penúltimo adversário ou com os dois últimos adversários, sendo o guarda-redes um deles.”