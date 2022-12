Cartas ao Director

Hecatombe nas estruturas culturais

O sector da Cultura vive momentos arrepiantes, devido à nova orientação da Direcção-Geral das Artes, que trouxe o caos a estruturas da sociedade civil que trabalhavam com normalidade. O reforço das verbas para as artes, anunciado pelo Ministério da Cultura, tornou-se um presente envenenado, até porque as regras foram mudadas após as candidaturas aos concursos estarem feitas, comprometendo o futuro de muitas iniciativas dignas de encómio.

Na região em que vivo, a mais desertificada de Portugal, a companhia Lendias d’Encantar, fundada em 1998, obteve pontuação mais do que suficiente, mas foi excluída dos apoios ao teatro. Já sucedeu o mesmo noutras modalidades artísticas, com diversas estruturas, como o Festival Terras sem Sombra, o que deixa o Alentejo sem a sua conhecida temporada musical. Dois casos paradigmáticos, mas não únicos.

O ministro da Cultura arrisca-se a passar à história como Pedro Trapalhão e Silva. Resta saber o que pensa António Costa disto.

Luís Periquito, Portel

Novo aeroporto

Sr. director do PÚBLICO, felicito o jornal por ter organizado com o Conselho Económico e Social uma discussão aberta sobre o novo aeroporto. Mas, se o objectivo era ser uma discussão aberta, pergunto porque é que Beja ficou de fora da referida discussão? Seria interessante comparar nos vários indicadores, de forma aberta, Beja com as restantes localizações. Desconfio que Beja, pelo que sai na imprensa, desde as questões ambientais até às questões de aviação mais técnicas, ficaria em melhor posição do que as restantes localizações. Beja também é uma oportunidade para tirar pressão da grande Área Metropolitana de Lisboa, contribuindo para o desenvolvimento do Alentejo, cada vez mais desertificado. Por fim, “o ser longe” em relação a Lisboa só faz sentido nas mentes pequenas porque, concluindo o que falta da auto-estrada, e criando uma boa ligação ferroviária, a distância resolve-se, tal como acontece nos países desenvolvidos.

Duarte Figueira, Lisboa

A UE endoidou?

Aos poucos, e muito à boca pequena, vão-se conhecendo detalhes da guerra que ensombra a Europa. Não a das bombas, petardos e mísseis, das antiaéreas, obuses e canhões, mas a dos bastidores, gabinetes e parlamentos. Passaria despercebido a muitos que a recente resolução do Parlamento Europeu de reconhecer a Rússia como “Estado patrocinador do terrorismo” poderá visar única e exclusivamente a preparação do caminho para que, de forma legal, mas sem precedentes, se confisquem activos e reservas russos depositados na zona euro. Acordei para esta realidade com a ajuda de Ricardo Cabral, no PÚBLICO, de 28 de Novembro.

Independentemente de se considerar justiceira a punição que, por essa via, se pretende impor à Rússia, não deixei de pensar que tudo isto me soa a uma “habilidade” que não cai bem na justeza sempre alardeada pela UE. Defensora de uma probidade que se deve sobrepor à falta de escrúpulos dos “outros”, conviria à UE não agir de forma tão imprudente, sujeitando-se a perder razões na ordem moral. Sem falar nas consequências danosas que essas posições nos poderão acarretar a todos. Basta pensar que os próprios EUA se recusam a tomar decisões semelhantes, e atender aos “avisos” que alguns fazem, como José Pedro Teixeira Fernandes, no PÚBLICO de 29 de Novembro.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Os “vistos gold” e os portugueses

A criação dos “vistos gold” transformou-se numa arma terrível contra os portugueses que pretendiam comprar casa. Assim, os portugueses que vivem e trabalham há anos no seu país não conseguem, em função dos salários pagos em Portugal, comprar uma casa, dado os preços que elas atingiram, fruto, entre outros factores, dessa mesma política dos “vistos gold”. Os portugueses começaram a ser preteridos dentro do seu próprio país, o que é totalmente lamentável e só acontece porque o Governo não os protegeu o suficiente. Não se pode atrair os estrangeiros oferecendo-lhes algo que prejudicará de imediato os portugueses, uma vez que tal política cria de imediato desigualdades no acesso a bens essenciais como, por exemplo, a habitação. António Costa resolveu prolongar a vida dos “vistos gold”, o que continuará a colocar os portugueses em inferioridade no seu próprio país.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora