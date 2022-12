As mulheres árbitras estão a ter relevo no Mundial?

O copo meio-cheio aponta que, num Mundial masculino no qual se estrearam mulheres, já foi bom uma delas ter arbitrado. O copo meio-vazio diz-nos que duas das três mulheres nem pegaram no apito.

As redes sociais e a imprensa têm ebulido com a partilha de conteúdos que exaltam a estreia de uma mulher a arbitrar num Mundial de futebol masculino – como já tinham exaltado no momento da nomeação de três árbitras principais para esta competição. Stéphanie Frappart está na berlinda, como já tem estado nas provas continentais europeias. Mas será que a FIFA está mesmo a lançar uma “pedrada no charco” com o destaque às mulheres?