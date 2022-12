Kane abre conta no Qatar e Inglaterra segue para os “quartos”

Será desta que o futebol vai voltar “a casa”, como sempre dizem os ingleses a cada Mundial? Ainda é cedo para saber, mas esta Inglaterra continua bem lançada para que tal aconteça e, neste domingo, deu mais um passo rumo ao resgate dos feitos de 1966, com um triunfo robusto sobre o Senegal por 3-0 que coloca a selecção dos “Três Leões” em rota de colisão com o actual campeão do Mundo, a França, nos quartos-de-final. E este foi um jogo em que Harry Kane finalmente abriu a sua conta pessoal no Qatar. Não que estivesse a jogar mal, só lhe faltava mesmo marcar.

Também o Senegal entrava neste jogo com uma missão de resgate, o de, pelo menos, igualar os feitos da sua magnífica geração de 2002 – esteve bem perto das meias-finais. E Aliou Cissé, o capitão dessa selecção, tinha um plano para travar os ingleses, que durante meia-hora pareceu resultar. Tivesse o Senegal a sua “estrela” Sadio Mané (que se lesionou pouco antes do início do torneio) e talvez a história do jogo fosse outra. Mas não tinha, enquanto a Inglaterra tinha (e tem) todas as suas figuras cheias de pontaria.

A selecção africana aguentou bem a invasão inglesa durante quase toda a primeira parte e até conseguiu criar as melhores oportunidades de golo, aos 22’, com Ismaila Sarr a tentar o remate na pequena área, depois de ganhar o lance a Stones. Mas a melhor foi mesmo aos 32’, numa boa combinação do ataque senegalês que terminou com Dia na frente de Pickford a obrigar o guarda-redes do Everton a deter o remate com o pulso esquerdo.

O Senegal estava a entrar no jogo, mas também a abrir espaços e a Inglaterra aproveitou de forma rápida e mortal. Jude Bellingham ganhou espaço na esquerda para o cruzamento atrasado, Jordan Henderson acompanhou a joga e estava no sítio certo para fazer o 1-0 aos 39’, sem qualquer hipótese para o guarda-redes Mendy. A primeira verdadeira oportunidade inglesa dava em golo e a segunda também iria ter o mesmo destino.

Já no limite do tempo de compensação, a Inglaterra recupera a bola junto à sua área e direcciona a jogada para Bellingham, que progride no campo e deixa-a em Phil Foden. O avançado do City dá no seu capitão Harry Kane e este faz o 2-0, o seu primeiro golo neste Mundial, ele que já tinha feito três assistências e tem sido um verdadeiro jogador de equipa - um pivot de ataque, o avançado associativo que cria espaços para os seus colegas de ataque e com visão periférica para detectar potenciais golos dos colegas. Só lhe faltava marcar e esse quesito também já cumpriu no Qatar.

Positivo/Negativo Positivo Harry Kane Marcou pela primeira vez no Mundial e está a apenas um golo de apanhar Wayne Rooney (53) na lista dos melhore marcadores ingleses, mas ele é bem mais do que um goleador. Ajuda os outros a marcar – todo o ataque passa por ele e já leva três assistências – e a Inglaterra só tem a ganhar. Negativo Boulaye Dia Nunca é fácil substituir um jogador como Sadio Mané. O avançado da Salernitana bem tentou, mas falhou um golo quase feito quando o jogo ainda estava 0-0. Se lá estivesse o jogador do Bayern Munique, talvez a história fosse outra.

O segundo golo dos ingleses foi um murro no estômago dos senegaleses mesmo antes do intervalo. O plano que tinham já não dava para executar, mas, mesmo com meio jogo ainda pela frente, nunca reentraram na luta pela eliminatória. E foi a Inglaterra fez o marcador funcionar mais uma vez, aos 57’, por Bukayo Saka, a passe de Foden – foi o terceiro golo do jovem do Arsenal neste Mundial, que vai justificando a confiança de Gareth Southgate de apostar nele e não em jogadores como Grealish ou Rashford.

E do jogo, pouco ou nada mais há a dizer. O campeão africano ficou de braços caídos à espera que o jogo acabasse, nunca regressou a momentos de perigo tal como tinha feito na primeira parte, momentos em que esteve bem perto de marcar, e despediu-se do Qatar sem direito a mais. E a Inglaterra poupou esforços para o confronto do próximo sábado com os franceses que também estão com vontade de renovar o título de 2018.

Será a terceira vez que as duas selecções se encontram num Mundial, depois dos confrontos em 1966 e um 1982, ambos com triunfo inglês, Um desses jogos foi no tal Mundial em que a Inglaterra conquistou o seu único título de selecções e tem convivido com essa sombra nos últimos 56 anos. Mas Harry Kane e os rapazes parecem bem preparados para esse reencontro com a história.