Família Margaça Tinto 2020

Produtor Família Margaça – Soc. Agrícola e Pias, Serpa

Castas Cabernet Sauvignon

Região Regional Alentejano

Grau alcoólico 14,5 por cento

Preço (euros) 9,95 (garrafeirasoares.pt)

Pontuação 88

Autor José Augusto Moreira