António Costa tem de ultrapassar a imagem de atonia

Terminado, na Assembleia da República, o processo de debate e aprovação do Orçamento do Estado para 2023, o primeiro-ministro, António Costa, avançou com uma remodelação de secretários de Estado, a segunda em oito meses de Governo, depois de Marta Temido se ter demitido de ministra da Saúde, no final de Agosto, sendo substituída por Manuel Pizarro nesta pasta.