Eleitores do Chega são menos religiosos do que os do PSD e vêm sobretudo da abstenção

Estudos de investigadores do ICS concluíram que, além de menos religioso do que os eleitores sociais-democratas, o eleitor médio do Chega é também mais jovem e menos instruído.

As pessoas que votam no Chega são menos religiosas do que as que votam no PSD ou no CDS e quanto mais religioso alguém for, maior probabilidade tem de votar num partido de direita. São conclusões que constam de dois estudos distintos feitos por investigadores associados ao Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS).