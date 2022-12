Noli me tangere

Não sou contra um papel significativo dos subsídios do Estado e autarquias na área da cultura.

Toda a gente considera que a “cultura” é parte das políticas públicas, havendo inclusive a reivindicação de 1% no Orçamento para a cultura. Mas essa consideração é de imediato esquecida quando se pergunta qual a parte do “pública” que está presente no processo de decisão política e quais os seus critérios.