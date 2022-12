Recuo da inflação em Novembro não chega para acalmar BCE

A inflação caiu em Novembro na zona euro pela primeira vez em 17 meses e, com isso, reemergiram as esperanças de talvez não seja necessário que as taxas de juro subam tanto e se mantenham elevadas por muito tempo. No entanto, as causas por trás da descida da inflação e a perspectiva de que, nos EUA, os juros vão subir ainda mais retiram margem de manobra ao Banco Central Europeu (BCE) para começar já a inverter a sua política.