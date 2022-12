Clientes da EDP passam a ter contratos trimestrais

Com os mercados energéticos a viverem um momento de enorme volatilidade, que torna “difícil prever o que acontecerá ao longo dos próximos meses”, a EDP Comercial está a optar por estabelecer contratos de apenas três meses, renováveis por iguais períodos, com os clientes do segmento doméstico e de pequenos negócios a quem fornece electricidade e gás natural.