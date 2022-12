Médicos garantem que Pelé permanece estável

Pelé, internado desde terça-feira, permanece estável e a responder bem ao tratamento à infecção respiratória, refere o boletim médico do Hospital Israelita Albert Einstein, que divulgou uma nota a dar conta de que o antigo futebolista brasileiro de 82 anos “não apresenta agravamento do quadro clínico nas últimas 24 horas”.

Pelé foi hospitalizado na sequência da reavaliação do tratamento a um cancro no cólon, detectado em Setembro de 2021, acabando por sofrer uma infecção respiratória, “tratada com antibióticos”, explicou a equipa médica, adiantando que o seu estado geral está a melhorar.

Vários meios de comunicação brasileiros especulam que o estado de saúde do tricampeão mundial piorou, apesar de os filhos de Pelé terem garantido que a situação do pai não é grave.

De resto, na conta oficial de Instagram, Pelé dizia, na quinta-feira, que se tratava de uma “visita de rotina” e agradecia a todos os que o têm apoiado e os votos de melhoras.

Já hoje, noutra publicação na mesma rede social, Pelé assumiu estar “forte”. “Tenho muita fé em Deus e cada mensagem de amor que recebo de vocês, vindas [do] mundo inteiro, me mantém cheio de energia. E assistir ao Brasil na Copa do Mundo também!”, disse, referindo-se à selecção brasileira, que vai disputar os oitavos-de-final do Mundial, frente à Coreia do Sul de Paulo Bento.

Desde que foi operado, Pelé passou por um ciclo de sessões de quimioterapia que o obrigam a frequentes idas ao hospital.

A “Torcida Jovem” do Santos, uma das principais claques organizadas do clube brasileiro no qual Pelé foi imortalizado, convocou uma vigília pelo tricampeão mundial em frente ao hospital.

“Quem é rei, nunca perde sua majestade. A ‘Torcida Jovem’ do Santos convoca os nossos associados, santistas em geral e amantes do futebol, para uma vigília para demonstrarem apoio e fé na recuperação do rei Pelé”, refere o comunicado divulgado pela claque.

A saúde de Pelé piorou nos últimos anos também por problemas de coluna, anca e joelhos, além de uma crise renal, o que reduziu drasticamente as aparições públicas.