PCP diz que “não é normal” tantas mudanças no Governo num “curto espaço de tempo”

O secretário-geral do PCP considerou esta sexta-feira que “não é normal” tantas mudanças no Governo num “curto espaço de tempo”, mas salientou que o partido não faz “disso o elemento central” da sua intervenção.

“Nós não desvalorizamos. Achamos que não é normal neste curto espaço de tempo estas mudanças todas: Agora, não fazemos é disso o elemento central da nossa intervenção, não interessa os nomes, interessa é as políticas”, afirmou Paulo Raimundo, no Porto, durante uma vista à 58ª Capital do Móvel - Feira de Imobiliário e decoração.

O Presidente da República deu posse esta sexta-feira, no Palácio de Belém, a seis secretários de Estado, quatro deles novos.

“Esse conjunto de remodelações numa maioria absoluta não se pode dizer que seja uma coisa normal, mas é um problema que o Governo vai ter que resolver, neste caso o PS é que vai ter que resolver. Não nos preocupam os protagonistas, o problema é a política.” Paulo Raimundo esclareceu que, se mudarem mais vezes e “a política se mantiver na mesma, esse é que é o problema, mas de facto não é normal”.

Como exemplo, o líder dos comunistas apontou a substituição de Marta Temido por Manuel Pizarro: “Deu-se um alarido tão grande em torno da alteração do ministro da Saúde. Hoje em dia os problemas não só continuam como se intensificaram. Portanto, não é um problema de pessoas”, referiu.

“Não desvalorizamos, mas também não fazemos disso o alfa e o ómega da nossa intervenção”, concluiu.

Tomam hoje posse os novos secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes, que estava nos Assuntos Fiscais, o secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, que acumulava o Tesouro que passa a ficar autónomo, o novo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, secretário de Estado da Economia, Pedro Cilínio e secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda.