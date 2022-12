Marcelo foi ao Qatar mas nunca teve tempo para ir a Odemira?

A Frase

“Tenho pena que o Presidente da República tenha ido ao Qatar e nunca a Odemira. Em Portugal, não há falta de questões de direitos humanos para onde olhar” Ana Gomes, ex-eurodeputada do PS

O Contexto

Ana Gomes falava na SICN, criticando a presença de Marcelo Rebelo de Sousa num primeiro jogo da selecção portuguesa no Mundial do Futebol no Qatar, país que não reconhece igualdade às mulheres e viola os direitos humanos. A referência a Odemira tem a ver com a exploração laboral de imigrantes naquela região e que levou a uma operação especial da Polícia Judiciária na semana passada. As suspeitas de exploração laboral arrastam-se há, pelo menos, dois anos.

Os Factos

Em Maio de 2021, a Presidência da República fez saber que estava a preparar “relatórios” sobre a situação laboral e epidemiológica dos imigrantes que trabalhavam no concelho de Odemira, na sequência de denúncias e notícias que viviam em condições degradantes. Na altura, havia também uma onda de covid-19 entre essa comunidade e o governo decretou a requisição civil do empreendimento turístico Zmar para acolher imigrantes.

Segundo Belém, estava também a ser preparada uma visita de Marcelo ao Alentejo litoral, incluindo Odemira, o maior concelho da região, para o mês de Junho desse ano. Essa visita, contudo, nunca veio a verificar-se: nem à região do Alentejo Litoral nem especificamente a Odemira. Durante esse período, Marcelo visitou a feira Ovibeja, em Beja.

Contactada pelo PÚBLICO, fonte oficial da Presidência confirmou que, por motivos de agenda, não foi possível tal deslocação, tendo nestes últimos meses o Presidente privilegiado a agenda internacional (teve visitas ao Brasil, Inglaterra, duas a Angola, por exemplo). Marcelo Rebelo de Sousa não desistiu da visita ao Litoral Alentejano, estando a planear essa deslocação para Janeiro ou Fevereiro de 2023.

Em Resumo

A afirmação de Ana Gomes é, pois, verdadeira.