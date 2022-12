Martin Parr: um feliz acidente salvou estas imagens da obscuridade

"Entrei em pânico quando percebi que a minha caixa de negativos tinha sofrido danos com uma infiltração de água no meu escritório", recorda o fotógrafo da Magnum Photos Martin Parr, aludindo para um conjunto de fotografias que realizou em 1991, em Atenas, mais precisamente na Acrópole. "Em todo o caso, decidi secá-los; e foi quando pensei 'isto pode ser interessante'." As manchas que se formaram aleatoriamente sobre o filme fotográfico revelaram uma surpresa, aquando da ampliação. "Para ser brutalmente honesto, acho que melhoraram, face às fotografias originais."

O fotolivro Acropolis NOW, editado recentemente pela editora Setanta Books, contém 14 fotografias a cores que descrevem o caos habitual que se forma em torno do grande íman turístico que é a Acrópole. As imagens, realizadas sob um sol impiedoso, revelam um cenário datado e facilmente associável ao início dos anos 1990: as câmaras de filmar volumosas, sem LCD, os relógios digitais Casio, os bigodes e os estilos de roupa e do cabelo denunciam a época em que foram realizadas.

Martin Parr, um ícone no universo da fotografia há mais de 40 anos, é conhecido pela sua atracção por este tipo de locais e pelo insólito do comportamento adoptado pelos turistas. O fotógrafo visitou o monumento grego a propósito da série Small World (publicada no P3 em 2019, aquando da sua reedição), que se debruça sobre o absurdo do turismo de massas na Europa. As imagens que realizou na Acrópole foram inicialmente descartadas do projecto, segundo o The Guardian; foi, ironicamente, o acidente que as salvou da obscuridade.