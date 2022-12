Em louvor de alguns advogados

Nesta semana em que se realizaram umas excelentes eleições na Ordem dos Advogados, presto a minha homenagem a um ilustre advogado desconhecido, de seu nome Manoel Ferreira Gordo, de quem pouco sei mas que muito prezo. O que sei deste advogado resume-se a um opúsculo, publicado em 1826, de que adiante transcrevo alguns excertos com a ortografia original (ignorando vários acordos ortográficos...), com o seguinte título Memória Histórica e Jurídica da Pena de Suspensão Perpétua de Advogar Que Impozerão a Manoel Ferreira Gordo, Três Desembargadores da Suplicação – escrita e publicada por elle, em defesa do seu crédito, e como princípio d’acusação que vai ser instaurada contra os referidos julgadores. Ainda no frontispício da sua publicação, o advogado Ferreira Gordo acrescentava uma citação: “Tão má cousa he entregar a espada a hum louco, como fazer Magistrados homens sem probidade” e no rodapé informava que “Os Juízes, de que se fala, são os seguintes = Ribeiro Vieira = Cazal Ribeiro = Ferraz”.