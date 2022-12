Apoio à aquisição de bicicletas em Lisboa regressa, mas com valor muito inferior

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) aprovou esta sexta-feira a terceira edição do Programa de Apoio à Aquisição de Bicicletas (PAAB). O programa, que antes apoiava a compra de bicicletas eléctricas e não eléctricas, permite a residentes, estudantes e trabalhadores do concelho receberem apoio na aquisição de acessórios de segurança e de transporte de crianças em bicicleta, assim como de materiais e serviços de reparação. O valor máximo desce dos 500 euros anteriores para os 80 actuais.

Entre outros acessórios e materiais de reparação, são elegíveis cadeiras de transporte de crianças, pneus, travões, acessórios de iluminação e cadeados U-lock. Para serem elegíveis, as compras têm de ser feitas em lojas e oficinas físicas aderentes ao programa. Até dia 31 de Dezembro, ou até ser atingida a dotação disponível para o programa de dez mil euros, os beneficiários podem submeter a factura na página online do programa. Os lisboetas, no acto de compra, devem solicitar uma única factura com detalhe dos acessórios e/ou materiais e serviços de reparação. O apoio é de 50%, até ao limite de 80€, para cada modalidade (acessórios e materiais/serviços de reparação)

Nas duas outras edições, o PAAB apoiava os lisboetas em 50% na compra de bicicletas não eléctricas até 100 euros, em caso de convencionais, e até 300 euros nas de carga. O apoio na aquisição de bicicletas eléctricas era de 50% até 350 euros nos convencionais, e 500 euros nas de carga. A compra de bicicletas eléctricas adaptadas era apoiada em 75% até 500 euros. A este apoio poderia juntar-se ainda outro do Estado que ainda está em vigor. Este apoia na compra de bicicletas não eléctricas em até 100 euros no caso bicicletas convencionais e em até 1000 euros nas de carga. O apoio em bicicletas eléctricas de carga vai até 1500 euros.

A iniciativa da CML pretende promover o uso de bicicleta como meio de transporte e instruir os lisboetas para uma “melhoria das condições de mobilidade suave com mais informação, segurança, conforto e funcionalidade”, afirma, em comunicado de imprensa, o vereador responsável pelo pelouro da mobilidade, Ângelo Pereira.