Lei de Passos Coelho isentou auto-estradas de ter restaurantes abertos

Entre Leiria e Lisboa, não há nenhuma estação de serviço com restaurante aberto. As quatro concessionárias ao longo da A8 - a BP na Nazaré, a Cepsa em Óbidos, a Galp em Torres Vedras e a Repsol em Loures - foram deixando fechar os restaurantes e lojas das estações de serviço que exploram e limitam-se a servir alguns snacks na própria loja de venda de combustível. A concessionária da A8 é a Auto-Estradas do Atlântico, empresa que também detém a A15 (Óbidos-Santarém), na qual a única estação de serviço, explorada pela BP em Rio Maior, também há muito tem o restaurante fechado.