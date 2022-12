Podcast P24: Das surpresas à falta de uma selecção “assustadora”. A análise de Jorge Matias e José Manuel Ribeiro ao Mundial

No dia em que termina a fase de grupos do Mundial de 2022 e em que Portugal defronta a Coreia do Sul, ouvimos, neste P24, a análise do editor de desporto do PÚBLICO Jorge Miguel Matias e do jornalista José Manuel Ribeiro ao Mundial.

