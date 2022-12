Sexta na TV: Godard, A Última e O Homem Que Putin Não Conseguiu Matar

CINEMA

Yesterday

Cinemundo, 20h30

E se o mundo, de um dia para o outro, se esquecesse totalmente da existência dos Beatles e das suas canções? É esta a premissa de Yesterday, em que um jovem cantor/compositor falhado se torna, após um estranho acontecimento, a única pessoa a lembrar-se do catálogo dos quatro de Liverpool. Começa, então, a cantá-las como se tivessem sido escritas por ele, o que lhe traz finalmente o sucesso. Mas a que custo? Um filme de Danny Boyle, com Himesh Patel e Lily James.

Viver Depois de Ti

Fox Life, 22h20

A estreia de Thea Sharrock em longa-metragem foi esta adaptação da obra homónima do inglês Jojo Moyes, que se responsabiliza pelo argumento. Segue a relação que desponta quando uma jovem alegre, de origens humildes (Emilia Clarke), vai trabalhar como cuidadora do filho único de uma família abastada (Sam Claflin), que foi perdendo o gosto pela vida desde que ficou confinado a uma cadeira de rodas.

Adeus à Linguagem

RTP2, 22h51

Filme-ensaio do iconoclasta cineasta de culto francês Jean-Luc Godard. Versa sobre uma relação amorosa e os seus ciclos de encontros, paixões e conflitos, tudo sob a forma de uma narrativa visual intrigante e experimental. Para a construir, Godard recorreu pela primeira vez à tecnologia 3D numa longa-metragem. Adeus à Linguagem foi apresentado em competição no Festival de Cannes, em 2014, onde recebeu o prémio do júri, ex aequo com Mamã, de Xavier Dolan.

DOCUMENTÁRIO

Navalny: O Homem Que Putin Não Conseguiu Matar

TVCine Edition, 22h

“Putin deixou muito claro que os traidores não merecem viver”. A frase, dita neste documentário de Jon Blair (oscarizado em 1996 por Anne Frank Remembered), dá o mote ao esmiuçar de um caso concreto que exemplifica o poder tentacular do Presidente russo. Em foco está a tentativa de silenciar Alexei Navalny, líder oposicionista que foi internado em estado grave, a 21 de Agosto de 2020, com fortes suspeitas de ter sido envenenado.

Cumpre uma pena de nove anos numa prisão russa de segurança máxima e tem movido, sem efeito, uma série de acções judiciais contra as violações dos regulamentos do cárcere. Os testemunhos de vários intervenientes no processo – incluindo o próprio Navalny, que assegura que Putin “está a usar isto para me matar e aterrorizar outros” – contribuem para contar e comentar a história.

SÉRIES

Prova de Vida

RTP2, 22h01

Regressa aos serões de segunda a sexta, para a segunda temporada, o thriller criminal britânico timbrado pela BBC e baseado numa ideia original da escritora Val McDermid (co-responsável pela criação e pelo guião, a meias com Amelia Bullmore). Molly Windsor, Laura Fraser e Jennifer Spence dão vida às personagens principais: três cientistas forenses que trabalham juntas, na cidade escocesa de Dundee. Entre os casos que lhes chegam às mãos, há um particularmente importante: um assassinato ligado ao passado de uma delas.

No Início, Eram Dez...

RTP2, 23h59

Um grupo de pessoas (e um cão) ficam isolados do mundo na Ilha do Diabo. Ao jantar, ouvem o anúncio de que todos são assassinos e irão ter de pagar pelos seus crimes. Eis a trama desta minissérie francesa de seis episódios que adapta livremente o famoso policial de Agatha Christie. Para ver semanalmente.

A Última

Disney+, streaming

Estreia. Apresentada pela plataforma como “a primeira produção original espanhola a ser transmitida em streaming e em exclusivo pela Disney+”, a série de cinco episódios é protagonizada por Aitana Ocaña e Miguel Bernardeau. Nesta história de sonhos, ambições, oportunidades e desilusões de juventude, o caminho de Candela, que é uma aspirante a cantora, cruza-se com o de Diego, que luta por um lugar no pugilismo profissional.

DESPORTO

Futebol: Coreia do Sul x Portugal

SIC, 14h45

Directo. De passaporte carimbado para os “oitavos” do Mundial 2022 no Qatar, a equipa das “quinas” termina a participação na fase de grupos com um jogo contra a Coreia do Sul, formação treinada por Paulo Bento, antigo seleccionador de Portugal.