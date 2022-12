Fim-de-semana na TV: Um Animal Amarelo entre guerras, mães e doçuras

CINEMA

1917

AXN, sábado, 21h55

Escrito e dirigido por Sam Mendes, inspira-se numa história contada pelo avô paterno do realizador, que serviu na I Guerra Mundial. Venceu três Óscares (em dez nomeações), dois Globos de Ouro e sete BAFTA. George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburc, Colin Firth e Benedict Cumberbatch formam o elenco.

Chocolate

Fox Life, sábado, 22h20

Uma fábula sobre a importância dos pequenos prazeres, realizada por Lasse Hallström, a partir do romance de Joanne Harris. Passa-se numa pequena cidade francesa dos anos 1950, onde uma mulher recém-chegada (Juliette Binoche) abre uma chocolataria muito especial. Nomeado para cinco Óscares e para o Urso de Ouro em Berlim, o filme conta também com Victoire Thivisol, Johnny Depp, Judi Dench, Alfred Molina e Lena Olin.

Um Animal Amarelo

RTP2, sábado, 23h33

Felipe Bragança dirige esta fantasia tropicalista-antropofágica e surreal que reivindica a herança do escritor Mário de Andrade e do movimento modernista brasileiro – um filme “transatlântico, transgénero, transcultural”, nas palavras do realizador. Segue um cineasta falido e falhado (o actor Higor Campagnaro), entre o Rio de Janeiro, a Cidade da Beira e Lisboa.

A Escolha do Rei

RTP1, sábado, 1h17

Noruega, Abril de 1940. O rei Haakon VII recebe um ultimato nazi: rendição ou morte. Depois de três longos dias de reflexão e negociações, toma a mais difícil decisão da sua vida. Assinado por Erik Poppe e protagonizado por Jesper Christensen, o filme conta a história verídica do monarca.

O Mentiroso Compulsivo

AXN Movies, domingo, 14h

Comédia de Tom Shadyac, com Jim Carrey (nomeado para o Globo de Ouro de melhor actor) como Fletcher Reede, um advogado obcecado com a carreira e disposto a tudo para conseguir ganhar os casos, nem que para isso tenha de mentir.

O mau hábito acaba por afectar a família, colocando em risco o seu casamento com Audrey e o relacionamento com o filho, Max. No dia do aniversário de Max, Fletcher não pode ir à festa e inventa uma desculpa. Quando chega a altura de apagar as velas, o menino pede um desejo: que o seu pai não minta por um dia. E o desejo de Max vai realizar-se.

Tully

Cinemundo, domingo, 14h45

As agruras da maternidade estão no coração do filme realizado por Jason Reitman e escrito por Diablo Cody. Charlize Theron, nomeada para o Globo de Ouro, encarna Marlo, mãe de três filhos em exaustão e privação de sono, que contrata uma ama (Mackenzie Davis) para a amparar. É o início de uma inesperada, peculiar e muito surpreendente relação de apoio, compreensão e amizade.

Lara

RTP2, domingo, 1h05

Jan-Ole Gerster realiza, segundo um argumento de Blaz Kutin, esta história dramática sobre Lara, uma mulher amargurada (Corinna Harfouch) que projecta no filho (Tom Schilling) as suas ambições artísticas frustradas. Ele, um pianista e compositor virtuoso, “treinado” pela mãe, vai dar um recital no dia em que ela faz 60 anos. Lara não está convidada – o que não a impede de fazer tudo ao seu alcance para promover o sucesso dessa noite.

SÉRIE

The Equalizer

Fox, sábado, 2h56

Maratona com os cinco primeiros episódios da primeira temporada (a outra metade é emitida no domingo, por esta hora). Queen Latifah transforma-se em estrela de acção na pele de uma mãe solteira nova-iorquina tornada “vigilante”.

Criada por Andrew W. Marlowe e Terri Edda Miller, The Equalizer é uma reinvenção da série dos anos 1980 que, em 2014, já tinha inspirado uma saga cinematográfica de dois filmes (e um terceiro anunciado para 2023) com Denzel Washington no papel principal e Antoine Fuqua atrás das câmaras.

DOCUMENTÁRIOS

Lise Meitner: A Mãe da Bomba Atómica

RTP2, sábado, 20h08

Lise Meitner (1878-1968) foi uma das mentes responsáveis pela descoberta e teorização da fissão nuclear, mas não foi contemplada com o Nobel da Química de 1944, atribuído apenas a Otto Hahn, parceiro de investigação.

O percurso conturbado da cientista, o pioneirismo e o contraste entre as suas ambições pacifistas e a derivação letal do seu trabalho – a bomba nuclear – são analisados neste filme de Wolf von Truchsess, onde o panorama histórico é enriquecido por dramatizações.

Saqqara: A Primeira Pirâmide

História, domingo, 8h40

Através de tecnologias como a fotogrametria, a fotografia de alta resolução ou a imagem hiperespectral, aliadas a entrevistas, reconstituições historicamente apoiadas e análises aos mais recentes achados arqueológicos, o documentário tenta desenterrar segredos da necrópole de Saqqara.

A Odisseia dos Animais

Odisseia, domingo, 22h31

O elefante é o protagonista do primeiro episódio da série documental que traça o percurso evolutivo de alguns dos animais mais icónicos do planeta. Do urso americano ao canguru australiano, passando pelo macaco e pelo cavalo, dá a conhecer a sua biologia, enquadrada pela história da sua relação com o ser humano.

DANÇA

Uma Ode ao Tempo

RTP2, sábado, 22h02

A bailarina e coreógrafa María Pagés, conhecida pela abordagem pessoal e pouco convencional ao flamenco, assina um espectáculo de movimentos rápidos de reflexão sobre o presente e a memória. “É uma alegoria sobre o tempo em que vivemos, com as suas possibilidades de felicidade, utopias, terrorismos, ataques à igualdade, retrocessos da democracia…”, descreve a companhia.

Foto Uma Ode ao Tempo DR

MÚSICA

Lea Salonga em Concerto

RTP2, domingo, 23h38

Conhecida pelos papéis em premiados musicais da Broadway e por dar voz a princesas da Disney, a cantora filipina Lea Salonga percorre esse repertório na companhia da Orquestra Sinfónica de Sydney, num concerto dirigido pelo maestro Gerard Salonga.

CULINÁRIA

Pastelaria para Todos

Casa e Cozinha, domingo, 14h05

Com pepitas de chocolate, em bolo, de sésamo negro e até “de congelador”. O que não faltam são receitas para adoçar este Dia da Bolacha. Até às 17h, o canal emite um bloco especial de episódios temáticos de Pastelaria para Todos, intercalados com A Nossa Cozinha e Os Doces de Anna Olson.

INFANTIL

A Pequena Sereia (V. Port.)

Disney Channel, sábado, 16h50

Curiosa e inconsequente, a jovem sereia Ariel não está disposta a deixar que o pai, o rei Tritão, lhe corte as pernas do seu maior sonho: ser como os humanos. Vai ter com Ursula, a bruxa do mar, e faz um pacto perigoso com ela.

Em 1989, a Disney baseou-se no conto de Hans Christian Andersen para criar esta aventura que se tornaria um clássico da animação e ganharia dois Óscares: melhor banda sonora (composta por Alan Menken) e canção original (Under the sea).

Dos mesmos estúdios sairiam dois outros filmes que não passaram pelo cinema: a sequela A Pequena Sereia 2: Regresso ao Mar e a prequela O Segredo da Pequena Sereia. Ambos são exibidos na tarde de sábado, às 15h30 e às 14h10, respectivamente. Para Maio de 2023, está anunciada a estreia cinematográfica da versão em live-action do filme original.

Justin e a Espada da Coragem (V. Port.)

Cinemundo, domingo, 15h15

Filme de animação para toda a família, realizado pelo espanhol Manuel Sicilia. Justin vive num reino medieval onde as ideologias se tornaram obsoletas e cederam lugar às burocracias. O seu sonho é ser um distinto cavaleiro, tal como Sir Roland, o avô. O pai, conselheiro do reino, vê com péssimos olhos esse seu desejo e espera que o jovem se torne um advogado bem-sucedido.

Mas, inspirado pela história do avô, Justin rebela-se e parte em direcção à Abadia Mágica, onde são feitos todos os cavaleiros. No percurso conhece Talia, uma rapariga cheia de vida e sonhos, por quem se apaixona. Chegado à abadia, Justin vai conhecer três monges que se tornarão seus mentores e que o ajudarão a seguir os seus ideais mais profundos de se tornar um herói.